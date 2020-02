Dehon : "Mandanda est revenu au top"

Dans France Football, Nicolas Dehon ancien entraîneur des gardiens du club aujourd'hui à l'OGC Nice, a décrit les bonnes performances du portier de l'OM.





"Steve (Mandanda) est beaucoup plus acteur dans le jeu. Aujourd'hui, il défend sa surface toute entière et ne reste plus scotché à sa ligne, il est presque devenu un joueur de champ. C'est un signe qui ne trompe pas, il est revenu au top."



Âgé de 34 ans, le gardien, lié au club jusqu'en 2021, a retrouvé une seconde jeunesse, et commande la troisième meilleure défense de la L1.