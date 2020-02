Payet n'ira pas à l'Euro selon Ménès

Malgré son rendement actuel, Pierre Ménès, le consultant de Canal Plus, ne voit pas le Réunionnais avec les Bleus l'été prochain.





"Si Payet peut aller à l'Euro ? Oui. Est-ce que Deschamps va le sélectionner ? Non ! Je ne pense pas parce que très franchement, vu l'organisation de l'Equipe de France aujourd'hui, Payet ne peut jouer qu'à la place de Griezmann. Donc voilà. Griezmann, il joue tout le temps, il ne sort jamais donc pas certain que Dimitri (Payet) ait envie d'aller à l'Euro pour avoir ses petites fesses potelées sur le banc de touche. (...) Là, comme ses prestations et ses statistiques perdurent dans le temps, la question, au moins, mérite d'être posée."



Il y a quelques mois, déjà, Didier Deschamps avait écarté l'idée d'un retour de Dimitri Payet chez les Bleus. Espérons qu'il change d'avis prochainement : une réponse sera partiellement donnée fin mars, pour deux matchs amicaux de l'équipe de France pour lesquels le Marseillais pourrait être convoqué.