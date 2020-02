Sanson pense à l'Equipe de France

Interrogé par TF1, le milieu de terrain a affiché ses ambitions internationales, à quelques mois de l'Euro 2020.





"Si je pense à l'Equipe de France ? Oui, toujours ! C'est toujours dans un coin de ma tête depuis plusieurs saisons. C'est sûr qu'avec la saison qu'on a fait la saison dernière, mes chances étaient moindres mais j'ai plus de chances cette saison de pourquoi pas y penser. Bien sûr qu'on y croit, c'est un objectif, ça permet de progresser, de se donner les moyens d'être performant et on verra bien."



Morgan Sanson a joué 23 matchs de championnat cette saison, pour 3 buts et 4 passes décisives.