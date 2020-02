Alvaro : "Ce sera un match dur et intense"

Alvaro Gonzalez (29 ans) a commenté la rencontre à venir entre Lyon et l'OM. Le défenseur espagnol admet que cela sera difficile, mais espère l'emporter au Groupama Stadium.





"Depuis le premier jour, j'ai remarqué cette ambiance très chaude. Pour moi il n'y a qu'un seul olympique et c'est l'OM. Nous essaierons de montrer sur le terrain que ce ne sont pas que des paroles en l'air et que nous sommes les plus forts. Je crois que cela va être un match intéressant. Ce sera un match dur et intense. Nous devons jouer de la meilleure façon possible pour gagner. Ce sera difficile, mais l'équipe est en confiance. Nous aimons ce type d'affiches. Être en demi-finale de Coupe et deuxième de Ligue 1 ce sera bien pour la fin de saison", a déclaré le joueur en conférence de presse.





"Garder notre ligne de conduite"

Il a des ambitions pour la fin de saison : "Plus que nos adversaires nous devons garder notre ligne de conduite. Nous devons atteindre nos objectifs. Hier c'était une partie intéressante entre Paris et Lyon. Nous avons des objectifs élevés. Notre objectif c'est le podium et nous sommes en bonne position. La Coupe c'est une compétition particulière et nous devons viser les titres dans toutes les compétitions. Nous allons continuer de chercher la victoire. Nous sommes en confiance grâce à notre invincibilité. Nous voulons gagner à Lyon", a-t-il ajouté.



Pour rappel, la rencontre se disputera dans le cadre des quarts de finale de la coupe de France. Les Lyonnais devraient être particulièrement motivés.