Villas-Boas vit "avec le sourire" à Marseille

André Villas-Boas a évoqué la bonne relation qu'il entretient avec le vestiaire de l'OM. Le technicien se sent visiblement bien à Marseille.





"C'est très bon d'écouter une chose comme ça. C'est le fruit d'une bonne relation, l'envie de tous les joueurs. On s'explique pour tout. Avec ce groupe, je n'ai pas eu de problème. Je parle toujours avec les joueurs, on a eu des relations de franchise comme avec Kevin (Strootman) lorsqu'il était remplaçant", a déclaré le Portugais en conférence de presse.





"C'est le groupe qui a bien reçu son entraîneur"

Et de poursuivre : "C'est le groupe qui a bien reçu son entraîneur. C'est important pour nous, pour notre philosophie, notre méthode. Quand les résultats sont là, c'est plus facile. Ce sont de grandes choses qui me permettent de vivre avec le sourire tous les jours."



Il reste 14 journées avant la fin du championnat de Ligue 1.