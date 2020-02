Villas-Boas : "On a juste été plus réguliers que Lyon"

André Villas-Boas a commenté le match à venir entre Lyon et l'OM. L'entraîneur portugais juge l'effectif des Lyonnais particulièrement impressionnant et entend répondre sur le terrain aux provocations de ses dirigeants.





"Ces 16 points d'écart en championnat ne disent rien de la différence entre les deux équipes. On a juste été plus réguliers tandis qu'eux ont raté plusieurs opportunités. Je les trouve très bons, ils ont un bel effectif avec une grande qualité technique, même si les résultats ne sont pas là", a déclaré le technicien phocéen en conférence de presse. Il refuse de qualifier la saison lyonnaise de ratée : "Ils sont qualifiés pour finale de la Coupe de la Ligue, ils ont une chance de se qualifier en Ligue des Champions donc on ne peut pas dire que c'est une saison ratée."





"J'espère qu'on va répondre avec réussite"

Enfin, AVB a refusé de tomber dans le jeu de Jean-Michel Aulas : "Les paroles qui viennent de Lyon, ça veut dire qu'ils seront là pour nous faire des misères. J'espère qu'on va répondre avec réussite. (...) On va jouer à fond, on a une équipe qui peut parfaitement aller à Lyon et gagner ce match."



Pour rappel, les Lyonnais ont fait des pieds et des mains pour déplacer le match, qui aura finalement lieu mercredi.