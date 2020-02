OM School : une nouvelle école à Abidjan

L'OM s'apprête à inaugurer une troisième école de formation, sur le continent africain. Elle sera située à Abidjan.





Selon les renseignements relayés par La Provence, le club phocéen officialisera l'OM School Abidjan, ce début de semaine. Laurent Colette et Basile Boli vont inaugurer la structure, laquelle sera réservée à des jeunes de 5 à 16 ans. Pour rappel, le club marseillais a déjà ouvert des écoles à Tunis et Alger et tissé un partenariat avec l'académie Diambars, au Sénégal. La prochaine étape se situerait à Yaoundé, au Cameroun.



Les dirigeants de l'OM travaillent très sérieusement sur le volet formation. Il faudra certainement quelques années avant que l'équipe première en tire des bénéfices.