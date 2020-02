Beye : "Une colonne vertébrale qui est exceptionnelle"

Habib Beye s'est exprimé sur la réussite de l'OM, ce début d'année. Il pense que l'équipe olympienne dispose de cadres très complémentaires.





"Ce n'est pas nouveau. Depuis quelques semaines, on dit que l'OM n'a pas de marge. On le voit sur tous leurs matchs. Ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est une colonne vertébrale qui est exceptionnelle. Mandanda, Kamara avec Gonzalez derrière, Payet à la finition des actions avec des joueurs qui travaillent beaucoup pour qu'il n'ait pas à faire trop d'efforts, c'est sur ça que s'est basé Villas-Boas. Villas-Boas apporte aussi une sérénité avec son discours. Il y a une dynamique très positive pour l'Olympique de Marseille. Ils ne sont pas exceptionnels, mais ils gagnent et c'est l'essentiel", a déclaré l'ancien capitaine phocéen au micro de Canal+.



Il faudra certainement élever le niveau, face à Lyon et Lille, pour espérer obtenir de bons résultats, ces prochains jours.