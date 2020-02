Lyon-OM : on connaît le nom de l'arbitre

Benoît Millot arbitrera la rencontre Lyon-OM (21h05), mercredi, en coupe de France.





La FFF a désigné les arbitres pour les quarts de finale de la coupe. Benoît Millot tiendra le sifflet, tandis qu'Aurélien Drouet et Huseyin Ocak seront sur les lignes de touche. Thomas Léonard tiendra le rôle de quatrième arbitre, et Mikaël Lesage et Christian Guillard seront à la vidéo.



Pour rappel, l'OM devra notamment se passer des services de Duje Caleta-Car et Jordan Amavi, suspendus pour avoir pris trois cartons jaunes en moins de dix matchs.