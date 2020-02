Garcia : "On ne peut plus se permettre beaucoup de faux pas"

Le Lyon de Rudi Garcia s'est incliné sur la pelouse du PSG (2-4), dimanche soir. Après avoir souligné la mauvaise "attitude tactique" de ses joueurs, le coach lyonnais a évoqué l'avenir.





"Le problème, c'est surtout de ne pas avoir battu Amiens et de perdre à Nice. Avant de jouer le PSG, c'est mieux de prendre un maximum de points et là on a pris un minimum. On ne peut plus se permettre beaucoup de faux pas vu le retard sur le podium. Rien n'est fait, mais on va désormais se concentrer sur le match couperet de mardi face au deuxième du championnat en Coupe de France", a déclaré le technicien en conférence de presse.



Pour rappel, l'OM se déplacera à Lyon mercredi, pour le compte des quarts de finale de la coupe de France.