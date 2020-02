Garcia plutôt que Bielsa, Riolo se paye le foot français

Daniel Riolo s'est remémoré l'accueil médiatique réservé à Marcelo Bielsa, lorsqu'il était sur le banc de l'OM. Le journaliste n'a pas oublié comment certains de ses confrères ont taillé l'Argentin.





"Le match de l'OM contre Caen m'a fait mal, puisqu'après tu as Garande qui donne des leçons de coaching à Bielsa, tu as envie de lui dire : ‘Mais ferme là'. Marcelo Bielsa s'est fait tailler par tous les médias, ils ont traité Bielsa comme une merde, a lâché Riolo sur les ondes de RMC. Les détracteurs de Bielsa ne connaissaient même pas le travail de Bielsa, il n'y a pas un seul média qui a encensé le travail Marcelo Bielsa. Sur RMC, c'était pire que tout. La plupart des grands entraîneurs comme Guardiola sont fans de Bielsa, donc je suis content de dire que je suis pro-Bielsa. Vous dites de la merde par rapport à l'attitude de Bielsa parce qu'il ne regarde pas les journalistes dans les yeux, mais on s'en fout. Vous avez qu'à parler de football avec Garcia alors."



Pour rappel, El Loco est actuellement sur le banc de Leeds United, en Championship. Son équipe, qui traverse une période difficile, est 2e du classement, à quatre points du leader.