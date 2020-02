Lyon-OM : Aulas en remet une couche

Jean-Michel Aulas a de nouveau exprimé sa colère contre la FFF, laquelle a programmé la rencontre Lyon-OM (coupe de France) mercredi.





"Bon je pensais qu'on allait jouer jeudi puisque l'OM jouait hier... Là on ne va pas pouvoir rentrer à Lyon parce qu'il y a du vent. Donc les joueurs vont rentrer lundi midi pour jouer mercredi soir... Comment peut-on faire en sorte de jouer ce match le mercredi pour nous ? Alors qu'on a demandé de jouer jeudi. On voit qu'à chaque fois qu'il y a des choix à faire, ils sont faits contre l'OL", a déclaré le président de Lyon en marge de la défaite concédée par son équipe face au PSG (2-4).



A entendre parler JMA, on croirait que c'est la première fois que son club doit disputer un match tous les trois jours. Il semble suivre, de ce point de vue là, l'étrange opinion de son entraîneur Rudi Garcia. Pour rappel, si la rencontre était disputée jeudi, Lyon ne disposerait que de trois jours pour préparer Strasbourg, le dimanche.