MacHardy est fan de Caleta-Car

Jonatan MacHardy ne tarit pas d'éloges sur Duje Caleta-Car (23 ans).





Le journaliste de RMC apprécie la saison de l'international croate : "Et sinon on en parle de la saison de Caleta-Car ? Propre, compense sa lenteur par des placements de haut niveau, relance longue / courte soyeuse... De l'argent pour une fois bien dépensé par Rudi Garcia et Jacques-Henri Eyraud. À part les monstres du PSG : pas beaucoup de meilleurs défenseurs centraux que lui en Ligue 1", a-t-il publié sur Twitter.



Caleta-Car a disputé 23 matchs, cette saison, sous le maillot de l'OM.