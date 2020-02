Ménès se demande si l'OM sera à la hauteur contre Lyon et Lille

Pierre Ménès s'est exprimé sur la victoire obtenue par l'OM contre Toulouse (1-0), samedi. Il se demande si les Phocéens vont être à la hauteur contre Lyon et contre Lille, ces prochains jours.





"Samedi après-midi, on a eu droit à un OM épuisé, sans ressources physiques, sans idée, sans pouvoir d'accélération et qui aurait pu être mené après 30 secondes de jeu sur le poteau de Leya Iseka. Le match a été très pénible pour les Olympiens qui ont eu un nombre d'occasions famélique et n'ont dû leur salut qu'à un nouvel exploit de Payet, seul buteur du match sur une frappe de 25 mètres dans la lunette de Reynet. Quand on pense que la semaine prochaine, l'OM va à Lyon mercredi et à Lille dimanche, c'est à se demander si l'état de grâce marseillais peut durer encore longtemps", a publié le journaliste de Canal+ sur son blog.



L'OM ira à Lyon mercredi (21h05), et à Lille dimanche (21h00).