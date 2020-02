Amavi : "Je suis dégoûté de ne pas jouer Lyon"

Le latéral gauche a accumulé trop de cartons jaunes, et va rater la rencontre de Coupe de France face à Lyon, mercredi.





"Rater le match face à Lyon ? Ça fait du bien, car je vais souffler, même là c'était compliqué, j'étais énormément fatigué. Mais je suis plus dégoûté de ne pas jouer que content de me reposer, car ce sont des bons matchs à jouer. Je vais essayer de faire moins de fautes."



Hiroki Sakai devrait jouer à sa place, à gauche. Bouna Sarr devrait être, lui, titulaire à la droite de la défense, avec Alvaro Gonzalez et Boubacar Kamara dans l'axe, Duje Caleta-Car étant lui aussi suspendu pour la rencontre de Coupe de France.