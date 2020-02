Villas-Boas évoque l'EdF pour Payet

Le coach de l'OM a parlé d'un éventuel retour de son numéro 10 chez les Bleus.





"Payet ? C'est vrai qu'il fait des choses décisives. Il est incroyable avec nous. Après, la qualité de l'Equipe de France est brutale, les options sont monstrueuses. C'est à Didier (Deschamps) de prendre une décision, je ne sais pas. C'est vrai que Dimitri (Payet) à ce niveau, on peut le reconnaître aussi, c'est l'une de ses meilleures saisons. Normalement si lui et Steve (Mandanda) ont été appelés lors des autres saisons, je pense que ça veut dire qu'ils vont continuer à être appelés. Mandanda, on est sûr, pour Payet je ne sais pas... Seul Didier peut prendre cette décision. Il a des blessés à son poste, ça peut donner une chance (à Payet) ou non."



Actuellement, Florian Thauvin, Kingsley Coman ou encore Ousmane Dembélé, qui peut concurrencer Dimitri Payet sur les places offensives, sont blessés ou reviennent de blessure, dans le cas de l'ailier du Bayern Munich.