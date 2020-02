Kamara : "C'était dur"

Boubacar Kamara a évoqué devant la presse les difficultés de l'OM face à Toulouse (1-0), le 20e de la L1, hier.





"C'était dur, face à une équipe très très regroupée, il fallait un trait de génie pour s'en sortir et c'est ce qui est arrivé avec Dim' (Payet). Il y a des soirs plus compliqués. Le coach nous avait dit de rester calmes, de ne pas se précipiter, que ça allait s'ouvrir et c'est ce que nous avons fait en deuxième mi-temps. Le bloc adverse était très bas, j'ai donc eu la liberté de prendre des initiatives, de tenter, parfois j'ai réussi, parfois loupé, le principal est d'avoir gagné. Sur les pertes, le coach m'a demandé ensuite de plus surveiller Leya Iseka. Dim' a mis ce but, Steve (Mandanda) fait le bon arrêt, nos cadres, nos "anciens" sont au top niveau. Steve est très rassurant et la solidité est le travail de toute une équipe."