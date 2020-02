Amavi : "Tout le monde fait le job"

Le latéral gauche de l'OM s'est arrêté devant la presse après la victoire difficile contre Toulouse (1-0), hier, en L1.





"On sait que ces équipes sont compliquées à jouer. Ça joue à cinq derrière, à six... Ça joue très bas. C'est compliqué de trouver des espaces. Ces derniers temps, on a rencontré pas mal d'équipes comme ça. On savait à quoi s'attendre mais il faut faire attention, par exemple, à ne pas se faire contrer. Pour gagner un match, il ne faut pas encaisser de but. C'est ce qu'on fait. Derrière on marque, donc tout le monde fait le job."



Grâce au match nul de Rennes, l'OM, 2e du classement, a 8 points d'avance sur son premier poursuivant.