TFC : Zanko fier de ses joueurs face à l'OM

Le coach du TFC, Denis Zanko, a évoqué la performance des siens, hier, au Stade Vélodrome.





Toulouse ne s'est incliné que 0-1 à Marseille. L'entraîneur y voit du positif, alors que son équipe est 20e du classement : "J'ai le sentiment qu'on est sur la bonne voie. (...) Ce soir, on fait un match consistant, on a réussi dans le contexte que vous connaissez à pousser Marseille dans ses retranchements dans les 20 dernières minutes. On a eu autant d'opportunités que l'adversaire pour marquer. On a cédé sur le talent. Peu d'écart ce soir entre Toulouse et l'OM ? Ça faisait longtemps qu'un journaliste ne m'avait pas donné de bonnes nouvelles. Je le prends comme je dois le prendre. Ce soir, on rend une copie assez propre. Avant le match, on était sur des trajectoires diamétralement opposées. Et on a tenu la dragée haute à un candidat à la Ligue des Champions. Ce sont des motifs de satisfaction, même si sur le plan comptable, on n'avance pas."