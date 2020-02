Villas-Boas : "Payet a encore eu un moment de génie"

André Villas-Boas a concédé que son équipe avait eu de la chance, face à Toulouse (1-0), ce samedi. Il a notamment souligné la grosse prestation réalisée par Dimitri Payet (32 ans).





"Il est dans une forme extraordinaire, on en avait besoin aujourd'hui parce que l'équipe était fatiguée et qu'on jouait face à un TFC très courageux, qui nous a laissé peu d'espace. Aujourd'hui, on a eu un peu de chance, d'autant plus qu'on aurait pu être menés très rapidement. On n'a pas réussi grand-chose en première période, on voulait mettre la pression en seconde, mais on avait besoin de magie. Et Payet a encore eu un moment de génie", a déclaré le coach de l'OM au micro de Canal+.



L'OM a conforté sa deuxième place, en attendant le match de Rennes.