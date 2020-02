Payet : "On a gagné dans la douleur"

Dimitri Payet (32 ans) a encore été décisif, ce samedi, lors d'OM-Toulouse (1-0). Le milieu offensif a confié sa satisfaction, après la rencontre.





"On a gagné dans la douleur, c'est vrai. Je pense que ce soir, on manquait un peu de peps et de jus pour pouvoir bouger ce bloc bien en place. C'est le troisième match en quelques jours, seulement, il est à domicile, il fallait gagner. Voilà, on est resté sur notre clean sheet, avec un Mandanda, ce soir. Ça nous a permis de n'en marquer qu'un pour prendre les trois points. On va se satisfaire de ça, ce soir", a déclaré le Réunionnais au micro de Canal+.





"On profite, on savoure"

Le Phocéen savoure sa réussite : "C'est une belle semaine avec un but ce soir, après celui de mercredi. Je suis en confiance, donc forcément je tente peut-être beaucoup plus de choses. Et il y a de la réussite au bout, alors je vais savourer parce que dans une saison, ça n'arrive pas souvent. On profite, on savoure", a-t-il ajouté.



Payet en est à 8 buts et 3 passes décisives en 19 matchs de Ligue 1, cette saison. Il est le grand bonhomme de l'OM.