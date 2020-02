Sertic : l'OM a répondu à L'Equipe

L'OM a réagi aux accusations de L'Equipe, concernant l'achat de Grégory Sertic et un éventuel conflit d'intérêt avec Rudi Garcia, qui partage le même agent.





"Dans son article daté du 7 février, L'Équipe a mis en cause l'intégrité des dirigeants de l'OM en expliquant qu'une clause du contrat de Rudi Garcia visant à prévenir les conflits d'intérêts n'a pas été respectée à l'occasion du transfert de Grégory Sertic.



Cette allégation est mensongère.



L'OM tient ainsi à rappeler que :



- Conformément à son contrat de travail, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille avait été invité à l'époque à déclarer l'identité de toutes personnes ayant directement et indirectement participé à son embauche au sein du club. Dès lors, il s'était engagé à ne participer en aucun cas à toute discussion ou démarche auprès de joueurs impliquant ces mêmes personnes. Ce fut le cas à l'occasion du recrutement de Grégory Sertic.



- Aucune commission d'agent n'a été versée dans le cadre de la négociation du contrat de transfert entre Bordeaux et l'OM.



- L'OM a réalisé, depuis octobre 2016, 74 transactions (achats, cessions, prêts, prolongations de contrat ou premiers contrats professionnels). Sur ces 74 opérations, plus de 30 agents différents sont intervenus. Une seule a donc concerné les agents de Rudi Garcia", a publié le club marseillais.



Pour rappel, les dirigeants olympiens ont interdit l'accès au quotidien lors de la conférence de presse de vendredi.