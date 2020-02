McHardy : "Il ne sert plus à rien, Benedetto"

Jonatan MacHardy a donné son avis sur le coup de moins bien de Dario Benedetto (29 ans). Il estime que l'attaquant de l'OM est victime d'un gros coup de fatigue.





"Tant mieux que Villas Boas le fasse reposer, il est cramé. En ce moment, il ne sert plus à rien, Pipa. Il faut qu'il fasse du frais. Tu fais avec ce que tu as, tu joues avec Valère Germain. Vous savez l'amour que j'ai pour Pipa. Ça fait deux mois qu'il est rincé, qu'il est frit confit. Ils lui ont fait reprendre beaucoup trop tôt. Il est arrivé, avec le transfert, l'attente, etc. Mais il n'était pas prêt pour reprendre en Ligue 1. Il a joué, il a serré les dents. Ce que je sais, c'est qu'il est totalement cuit et qu'il est nul à cause de ça", a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC.





"Riolo m'a fait parier un repas qu'il ne marquerait pas 10 buts"

"S'il a réussi sa saison ? Pour l'instant, oui. Pour un joueur qui s'adapte, qui découvre l'Europe, qui découvre un nouveau championnat, qui arrive blessé... Il en est à 7 buts en Ligue 1, je trouve ça très honorable, a-t-il ajouté. Si on s'est enflammé ? Tu rigoles, tout le monde lui est tombé dessus, après le match contre Nantes. Daniel (Riolo) m'a quand même fait parier un repas dans un resto étoilé qu'il ne marquerait pas 10 buts dans la saison. Il ne va pas gagner. Il va refaire du frais, il va revenir et va être bon. Je rappelle que d'autres médias disaient "C'est qui ? Pourquoi recruter un attaquant qui n'a jamais joué en Europe, qui a 29 ans et qui est blessé ?" : on en a entendu des conneries. Il y a quand même un juste milieu. Je n'ai jamais dit comme certains supporters marseillais qu'il était meilleur qu'Icardi. Il est loin d'avoir le niveau d'Icardi, mais Benedetto est loin d'être à son meilleur niveau, en ce moment. Il est mauvais, parce qu'il est rincé. Il va revenir. Sur les 7-8 derniers matchs de la saison, il est capable de mettre 5-6 buts."



On ne souligne peut-être pas assez l'importance de l'Argentin, dans le schéma de jeu olympien. Et s'il ne marque pas, il presse énormément et libère des espaces pour ses coéquipiers. On compte évidemment sur lui pour faire gagner son pari à MacHardy et fermer le clapet de Riolo.