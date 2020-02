Sanson explique ce que Villas-Boas lui a apporté

Morgan Sanson (25 ans) a évoqué l'apport d'André Villas-Boas, depuis l'été dernier. Il pense en avoir tiré profit.





"Je suis content de la saison que je suis en train de faire. J'ai eu une grosse remise en question à la fin de la saison dernière. L'arrivée du nouveau coach a été bénéfique pour moi, et j'ai senti de suite une confiance de sa part et du staff. Ça m'a permis de repartir de zéro", a déclaré le milieu de terrain de l'OM en conférence de presse.



Cette saison, Sanson a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 24 apparitions sous la tunique olympienne.