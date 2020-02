National 2, Priou : "Il faut laver l'affront du match aller"

Franck Priou, l'entraîneur d'Endoume, attend la réserve de l'OM de pied ferme, ce samedi (16h00 au stade Roger-Lebert), en National 2.





"On sait plus ou moins à quoi s'attendre, deux semaines après notre déplacement chez une autre réserve, celle de Lyon. Cependant, avant de se pencher sur nos adversaires, on doit d'abord résoudre nos propres problèmes. Il faut faire abstraction du contexte et simplement laver l'affront du match aller. J'attends de mes joueurs qu'ils retranscrivent en match l'envie débordante qu'ils ont à l'entraînement. De toute façon, on n'a pas de choix si on veut toujours exister. Il faudra prendre les trois points, voire un au minimum", a déclaré le technicien dans les colonnes de La Provence.



Les hommes de Philippe Anziani sont donc prévenus. Pour rappel, Endoume (14 points) pointe à la 14e place du classement du groupe. L'OM est 8e (21 points).