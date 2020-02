Dufy : "Les incidents ? Ils vont dire que c'est la faute de l'état"

Guillaume Dufy s'est exprimé sur les incidents qui ont précédé le match ASSE-OM (0-2), mercredi soir. Le journaliste n'est visiblement plus favorable au déplacement des supporters.





"On peut reconnaître que c'est pénible. Ils demandent tous à se déplacer librement et pouvoir supporter leur équipe. Quand tu demandes quelque chose, tu peux au moins faire semblant de te comporter correctement. Là, il n'y avait pas d'interdictions, il y avait un accord pour que 400 puissent y aller. Ils disent " oui, oui " et déjà ils arrivent à 448. Ils tassent tout le monde, dans les soutes, dans les couloirs des bus. Ils arrivent cagoulés et en face il y a des Stéphanois cagoulés. C'est pénible. Ils vont dire que c'est la faute de l'état, que c'est les flics, que c'est la Ligue", a-t-il déclaré au micro de L'Équipe.



Pour rappel, les fans de l'OM sont repartis à Marseille sans avoir pu assister à la rencontre.