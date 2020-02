Une signature à l'OM ? La réponse de Di Maria

Angel Di Maria (31 ans) s'est exprimé sur une possible signature à l'OM. Il ne l'envisage évidemment pas.





"Non, non, c'est impossible ! Je suis à Paris depuis de nombreuses années, et je fais partie de cette histoire que nous sommes en train d'écrire. Une fois que tu as accompli un tel chemin avec une équipe, tu ne peux pas concevoir de passer de l'autre coté !", a déclaré l'Argentin dans les colonnes du magazine officiel du PSG.



Le club phocéen n'est de toute façon pas en mesure d'aligner ce que Paris a mis pour l'attirer sous ses couleurs : son salaire (1,1 million d'euros brut par mois).