Villas-Boas : "Je m'attends à un match difficile"

André Villas-Boas a tenté d'expliquer combien le match OM-Toulouse s'apparente à un piège.





"Je m'attends à un match difficile. Toulouse va fermer le jeu. Je pense qu'ils vont faire plus ou moins le même match qu'à Lyon, avec deux lignes défensives, a déclaré le technicien phocéen en conférence de presse. Il sera difficile pour nous de trouver les espaces. Je sens un match dangereux, a détaillé l'entraîneur portugais de l'OM. C'est une rencontre très importante pour nous. On aurait pu jouer dimanche, plutôt que samedi. Je préfère quatre jours de récupération entre Saint-Étienne et Toulouse puis trois jours avant Lyon. Mais, bon, dimanche, ça sera repos pour les joueurs. On a bien géré la récupération. Il n'y a que Rongier qui a fait tous les matches. On peut encore serrer les dents. Je veux arriver au match contre Lille avec cet écart de 9 points. C'est pour ça que c'est un rendez-vous très important pour nous."



Le TFC occupe la dernière place du classement de Ligue 1, avec 13 points. Mais les joueurs toulousains n'aborderont pas la rencontre face à l'OM comme les rencontres précédentes. Et face à une bête blessée, il faudra se mettre minable pour espérer l'emporter.