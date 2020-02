Benedetto sera absent contre Toulouse

André Villas-Boas a révélé que Dario Benedetto (29 ans) ne jouerait pas contre Toulouse, samedi (17h30).





"Dario ne sera pas dans le groupe. On verra pour Lyon", a-t-il indiqué à la presse, ce vendredi. Et d'ajouter : "Il est toujours à 80 % quand il joue. Comme il ressent encore plusieurs douleurs et que nous n'avons pas trop le temps, on va le laisser récupérer en pensant à Lyon. Le plus important, c'est qu'il soit à 100 % lors du prochain match."





"Je m'en fous de savoir qui met le but"

Le technicien a également évoqué le manque d'efficacité des attaquants : "Je ne suis pas là à dire à Valère, à Dario qu'il faut mettre des buts. Je m'en fous de savoir qui met le but. Le plus important c'est que l'équipe marque", a-t-il ajouté.



Souvent positionné sur les côtés, Germain n'a inscrit que 2 buts en 20 rencontres, cette saison.