Benedetto dépend du collectif, explique Rothen

Jérôme Rothen pense que le coup de moins bien de Dario Benedetto (29 ans) est lié au comportement de ses partenaires.





"C'est la qualité individuelle de Payet qui fait la différence. Je ne dis pas que Benedetto est le meilleur attaquant d'Europe, ce n'est pas vrai. Mais il a besoin du collectif, a estimé le consultant sur les ondes de RMC. Pourquoi est-ce qu'il brillait en début de saison ? Parce que Marseille jouait plus haut, ils avaient plus d'intention, il y avait plus de fluidité dans le jeu, des joueurs qui jouaient en première intention. Quand je parle des milieux marseillais, ce n'est pas une critique parce qu'ils font leur boulot. Mais il faut qu'ils progressent."





"Tu peux mettre Benedetto, Cavani ou qui tu veux"

L'ancien Parisien a distribué les bons et les mauvais points, concernant le match ASSE-OM (0-2) : "Sanson a eu une bonne inspiration sur sa passe décisive, mais on a attendu la 85e minute pour qu'il fasse une bonne passe vers l'avant. Et Rongier qui récupère un tas de ballons, et qui a une grosse activité, c'est la même chose. Ils doivent être plus forts. Je ne parle même pas des latéraux. Amavi ne prend pas assez de risques dans ses centres. Tu peux mettre Benedetto, Cavani ou qui tu veux, les mecs ne toucheront pas le ballon. Les attaquants sont dans le doute. Marseille doit se remettre en avant, la confiance due au classement va peut-être leur permettre de passer un cap."



Benedetto a marqué 7 buts en 22 apparitions en Ligue 1, cette saison. Son activité sur le front de l'attaque, même sans le ballon, reste très importante dans les résultats de l'OM.