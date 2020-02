Rothen explique pourquoi Deschamps ne veut pas de Payet

Jérôme Rothen ne pense pas que Didier Deschamps va sélectionner Dimitri Payet (32 ans), pour l'Euro 2020.





"Quand tu prends Payet, tu as du mal à le mettre remplaçant, il a toujours eu du mal à accepter ce statut. Quand il a été appelé, il a souvent été titulaire. Quand il est titulaire, il est à fond dans le truc, il n'y a pas de problème. Mais dans le statut de remplaçant, tu dois avoir l'attitude qui va avec, et il y a des joueurs qui ont beaucoup plus d'avance pour ça. Je prends l'exemple de Lemar. À choisir, je prends Payet tous les jours. Mais dans la tête de Deschamps, Lemar a un avantage sur Payet. Même un Thauvin à 80% passera avant Payet", a estimé l'ancien Parisien au micro de RMC.





"Son attitude ne convient pas à Deschamps"

Et d'ajouter : "Je pense que son attitude, en tant que remplaçant, ne convient pas à Deschamps. Entrer en cours de match et apporter un plus à l'équipe, ce n'est pas donné à tout le monde, certains n'y arrivent pas et je pense qu'il en fait partie, a estimé Rothen. Et si tu le mets titulaire, à la place de qui ? S'il y a une hécatombe, tu pourrais le prendre. Mais dans ce que Deschamps veut mettre en place, il joue avec Matuidi à gauche pour renforcer le milieu. Et quand il se sent supérieur à l'adversaire, il peut jouer avec des ailiers rapides et percutants : Coman, Mbappé... Ce n'est pas du tout le style de Payet."



Pour rappel, Payet n'avait pas été retenu pour le Mondial 2018, officiellement en raison de sa blessure à la cuisse. Pour autant, d'autres joueurs avec des pépins physiques avaient bénéficié de plus de mansuétude. Cela tend à corroborer la thèse de Rothen.