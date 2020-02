J. Fournier : "L'OM surpayait toujours et je ne comprenais pas"

Julien Fournier s'est remémoré son passage à l'OM. Il se souvient que les joueurs attendaient des salaires plus importants.





"Les augmentations ? Je passe ma vie à dire non. Pas pour le plaisir, mais pour envoyer un message en adéquation avec nos ambitions. Quand je travaillais à Marseille, le club surpayait toujours et je ne comprenais pas. Pourquoi un joueur accepte 50 000 ailleurs et demande 100 000 chez nous ? On me disait que c'était l'OM. Mais si on demande au joueur s'il veut aller à l'OM ou dans un autre club avec le même salaire, il préférera Marseille. Ça avait fait enrager Benoît Cheyrou, capitaine à Auxerre. On lui avait proposé le même salaire que là-bas. Mais si tu es bon, ton salaire va augmenter, ce qu'il s'est passé", a notamment déclaré le directeur du football de l'OGC Nice dans les colonnes de L'Equipe.



Le président actuel de l'OM ne savait évidemment pas tout cela, lors des premiers mercatos du Champions Project.