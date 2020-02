FPF : Aulas en a remis une couche sur l'OM

Jean-Michel Aulas s'en est à nouveau pris à l'OM, concernant le fair-play financier.





Lors d'un entretien accordé au Dauphiné Libéré, le président lyonnais s'est permis de commenter la situation financière du club phocéen : "Je remercie l'OM de me donner l'occasion de dire qu'ils sont complètement en dehors des clous du fair-play financier, avec la bénédiction de la DNCG", a-t-il déclaré.



Le patron lyonnais a pris la fâcheuse habitude de créer des polémiques pour détourner l'attention, lorsque les résultats sportifs de son équipe ne sont pas à la hauteur. Et il s'étonne ensuite de l'impopularité de son club. Ses propos font d'autant plus sourire qu'avant d'avoir le vent en poupe avec la revente de ses jeunes, la formation rhodanienne a enchaîné plusieurs saisons avec de gros déficits, au début des années 2010.



Au classement de Ligue 1, Lyon pointe à 13 points de l'OM. Et c'est bien là l'essentiel, Jean-Michel.