Aulas a taclé l'OM sur le FPF

Attaqué de toute part, Jean-Michel Aulas tente de se défendre sur les réseaux sociaux. Il a adressé une pique à l'OM concernant le fair-play financier.





Sur Twitter, le président lyonnais a répondu à certaines critiques proférées par Daniel Riolo : "Plus d'objectivité pour notre OL, encore à l'honneur avec le partenariat signé avec Emirates, a-t-il publié. Nous sommes sixièmes de Ligue 1 contre 17e le 19 octobre (lorsque Rudi Garcia est arrivé, NDLR). Nous sommes qualifiés dans toutes les compétitions masculines et féminines, en règle avec le fair-play financier, contrairement à d'autres qui chantent très fort en ce moment !" La dernière phrase ressemble bien à un tacle adressé au club phocéen.





"Nous croyons toujours en notre objectif"

JMA a aussi indiqué qu'il croyait toujours au podium : "Nous croyons toujours en notre objectif initial : le podium est à sept points et il reste encore 15 matchs de Ligue 1, nous sommes en compétition partout avec cinq blessés majeurs de longue durée, on travaille sérieusement et ne vous en déplaise, on sera là."



Une nouvelle preuve que le ridicule ne tue pas. Pour rappel, l'OM affrontera l'équipe de Rudi Garcia le 12 février, lors des quarts de finale de la coupe de France.