Lo. Perrin : "Je ne crois pas que l'OM a été supérieur"

Loïc Perrin (34 ans) a donné son avis sur le match ASSE-OM (0-2). Il pense que les Stéphanois ont fait jeu égal avec les Phocéens.





"Après, forcément, il a manqué un peu d'application dans les dernières passes, on avait la possibilité de faire mieux. On a été vite sanctionné. Je ne crois pas que l'OM a été supérieur à nous ce soir, mais ils ont été réalistes. Je ne trouve pas qu'on a du mal à redresser la tête après des buts encaissés. En première mi-temps, je trouve qu'on a eu pas mal de situations, qui ne sont pas forcément des occasions, où on peut être plus dangereux. Mais moi, je trouve qu'on a plutôt bien réagi après le but. Ah oui, ce soir, on n'a pas réussi à marquer oui. Après, je pense qu'il faut garder cet état d'esprit, il était bon, on a fait beaucoup d'efforts, on n'a pas été récompensé ce soir", a déclaré le défenseur de l'AS Saint-Etienne, après la rencontre. Et de conclure : "Ça revient, c'est serré, mais bon à un moment donné on va bien gagner des points, non ?"



Un capitaine lucide et ambitieux...