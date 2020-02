ASSE-OM : la LFP condamne les incidents

La LFP est sortie du silence, concernant les violents incidents qui ont eu lieu avant la rencontre ASSE-OM (0-2).





"Je condamne bien sûr ce qui s'est passé hier. Les violences qui se sont déroulées en dehors du stade Geoffroy-Guichard sont inacceptables. La préfecture de police a pris la bonne décision en ne faisant pas entrer les supporters marseillais dans l'enceinte. Je salue les forces de l'ordre qui ont évité des problèmes beaucoup plus graves", a indiqué Didier Quillot, le directeur général exécutif de la LFP (propos recueillis par L'Équipe).



Ce type d'incident est inadmissible et on espère évidemment que des sanctions seront prises contre les responsables des débordements.