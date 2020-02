Rongier : "On est tous attristés par la situation"

Comme l'ensemble de ses partenaires, Valentin Rongier (25 ans) regrettait que les supporters de l'OM n'aient pas eu accès au stade Geoffroy Guichard, mercredi.





"On est tous attristés par la situation. On sait un peu ce qui s'est passé, même si je ne le savais pas au début quand on a senti les lacrymo sur le terrain à l'échauffement. On est tous très déçus, on a besoin des supporters, la victoire est pour eux !" a lancé le milieu de terrain en zone mixte.



On peut supposer que les fans phocéens demanderont des comptes par le biais de banderoles, lors d'OM-Toulouse, samedi.