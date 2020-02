Sarr : "Une énorme pensée pour les supporters"

Bouna Sarr (28 ans) se réjouit que l'OM ait renoué avec la victoire, face à l'ASSE (2-0).





"Il y avait de l'attente. Les résultats étaient moins bons, mais pas catastrophiques. On restait sur deux nuls. On est très contents de gagner ce match. Ça nous permet de mettre Rennes à six points. On est d'autant plus contents pour nos supporters qui n'ont pas pu assister au match. On a une énorme pensée pour eux, on leur dédie cette victoire", a lâché le défenseur en zone mixte, mercredi soir.



Sarr disputait son 173e match avec l'OM, face aux Verts.