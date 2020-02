Villas-Boas a de nouveau interpellé Eyraud

André Villas-Boas s'est à nouveau exprimé sur les ambitions des décisionnaires de l'OM.





"Ce n'est pas le moment de parler de ça. On se trouve bien, on ne peut pas anticiper de scénario. Moi et Dim (Payet), on a parlé de ça. Tu travailles tout une saison pour se qualifier pour une compétition d'élite, il faut être là-bas pour jouer la compétition, mais aussi dans l'intérêt de la France avec le coefficient UEFA", a déclaré le technicien portugais après ASSE-OM (0-2), au micro de Canal+.





"Trouver des solutions pour le bien de l'OM"

Et de poursuivre : "Sortir de la Ligue des champions ou la Ligue Europa avec un point, ce n'est pas bon pour notre foot. Mais on ne peut pas anticiper le scénario. En premier, on doit se qualifier, ensuite on verra avec la direction pour trouver des solutions pour le bien de l'OM, insiste AVB. C'est le plus important : le bien de l'OM et des supporters de l'OM."



Pour rappel, le club afficherait encore un déficit de 60 millions d'euros, cette saison, héritage des erreurs de gestion commises sous les années Rudi Garcia.