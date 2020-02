Amavi : "On fera les comptes à la fin"

Jordan Amavi (25 ans) refuse de s'enflammer, après la victoire obtenue par l'OM à Saint-Etienne (2-0).





"On a été costaud. On a su faire le nécessaire et on repart avec les trois points. La saison est encore longue, il reste pas mal de matchs et on en a un important samedi. On fera les comptes à la fin", a déclaré le latéral gauche face aux journalistes.



Face aux Stéphanois, Amavi a notamment montré qu'il ne sombrait plus après la première passe ratée.