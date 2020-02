Sanson : "C'est honteux de voir le parcage vide comme ça"

Morgan Sanson (25 ans) était satisfait de la victoire obtenue par l'OM à Saint-Etienne (2-0), mercredi soir. Il était en revanche déçu pour les fans marseillais.





"On avait l'intention de plus poser le ballon et de se rendre plus disponibles, ce qu'on n'avait pas vraiment à Bordeaux. Notre but rapide nous permet d'être un peu plus dans la gestion, de gérer nos temps forts et nos temps faibles. C'est une vraie bonne opération, oui, mais ce sera encore mieux si on arrive à prendre les trois points samedi prochain. Concernant l'absence des supporters, c'était bizarre. C'est honteux de voir le parcage vide comme ça. On leur dédie la victoire", a déclaré le milieu de terrain en zone mixte.



Sanson a délivré sa 3e passe décisive de la saison, face aux Verts.