Absence des supporters : la décision émanait du préfet

Le préfet de la Loire, Evence Richard, a refusé de laisser entrer les supporters de l'OM dans l'enceinte de Geoffroy Guichard, suite à une agression par des "fans"... stéphanois.





D'après L'Équipe, les 400 Marseillais qui ont fait le déplacement dans le Forez ont été pris en charge par une escorte policière à partir de l'aire de repos de Saint-Romain-en-Giers, sur l'A47. Ils ont été victimes d'une grosse agression de la part de "supporters" des verts, sur le parking du stade. "Ils sont tombés dans un guet-apens organisé, malgré la présence assez importante de policiers et de gendarmes. Les cars ont été attaqués avec des projectiles et des tirs de mortiers à l'horizontale. Les Marseillais ont alors forcé les portes pour sortir et obliger le chauffeur à s'arrêter. Ils sont descendus avec des projectiles et des bâtons pour aller chercher les Stéphanois", a indiqué une source policière au quotidien.





Neuf policiers ont été blessés

S'en sont suivi quelques minutes de ko, durant lesquelles ont eu lieu des échanges de tirs de fumigènes et les forces de l'ordre ont tenté de les séparer. Elles auraient utilisé des Flash-balls, mais aussi des gaz lacrymogènes, lesquels ont retardé le début du match de quinze minutes. Les cars phocéens ont subi des dégradations importantes et neuf policiers ont été blessés durant les heurts. Le préfet de la Loire, Evence Richard, a ensuite décidé de ne pas laisser les Phocéens rentrer dans Geoffroy Guichard. Il les a renvoyés directement à Marseille. Il aurait justifié sa décision par le fait que "de nombreux supporters marseillais étaient détenteurs d'objets pouvant servir de projectiles et d'armes par destination. Ces éléments risquaient de compromettre gravement la sécurité du match".



On espère évidemment que l'OM s'attachera à faire la lumière sur ces événements. Il est impossible de cautionner cette violence, qu'elle soit stéphanoise ou marseillais. On note néanmoins que ce n'est pas la première fois que la police locale est dépassée et incapable de maîtriser la situation face aux membres des associations de "supporters" des Verts. Certains d'entre eux paraissent incontrôlables et il est inadmissible que les fans des autres clubs en fassent les frais.