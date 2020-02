Villas-Boas : "Il s'agit de notre meilleur match à l'extérieur"

André Villas-Boas a donné son analyse de la victoire obtenue par l'OM à Saint-Etienne (2-0).





"Si on a rempli le contrat ? Oui, on peut dire ça. Je peux même avancer qu'il s'agit de notre meilleur match à l'extérieur. Nous avons été sérieux, disciplinés. Tout ça avec seulement deux jours de repos. Malgré tout, nous avons su trouver les espaces. Notre victoire est amplement méritée. Je suis seulement déçu que les supporters n'aient pas pu assister à cette rencontre. À cette belle victoire", a estimé l'entraîneur phocéen en conférence de presse.





"Je tiens à féliciter les joueurs"

L'OM affiche désormais six points d'avance sur Rennes, le troisième du classement : "Oui, mais notre avantage n'est pas encore assez suffisant. Il nous faudrait creuser un plus grand écart encore pour nous mettre à l'abri. Et cela commence par une victoire dès samedi à Toulouse. Mais je tiens à féliciter mes joueurs, car la fatigue était bien présente", a-t-il ajouté.



L'équipe olympienne accueillera Toulouse, samedi (17h30), pour le compte de la 24e journée.