Omar Sy est convaincu que McCourt va vendre l'OM

Omar Sy pense que Frank McCourt va très vite se séparer de l'OM.





Sur RMC, l'acteur a donné son avis sur l'avenir du club. Il pense que le propriétaire se prépare à vendre le club : "S'ils vendent le club, on repart à zéro financièrement, non ? Parce que, moi, je pense vraiment que McCourt va vendre l'OM, et très vite. Il a fait ce qu'il avait à faire à Marseille. Il n'est pas venu pour le foot, on le sait tous. Il avait d'autres intérêts dans la ville, l'immobilier, c'est fait. Donc normalement, il va vendre le club. Il est arrivé au bout, il sait où il en est, et maintenant il va vendre", a-t-il confié.



On peut néanmoins imaginer que McCourt ne va s'assoir si facilement sur les 250 millions d'euros investis depuis 2016.