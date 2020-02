"Thauvin ? Le délai n'est pas si surprenant que ça"

Un médecin du sport a commenté le temps pris par Florian Thauvin (27 ans) pour reprendre, suite à son opération de la cheville.





Interrogé par So Foot, un médecin du sport passé par un club professionnel a donné son avis sur la situation du milieu offensif de l'OM. Il ne pense pas que le temps pris pour sa convalescence soit si inquiétant : "Le délai n'est pas si surprenant que ça. Il a dû se blesser au niveau ligamentaire, c'est-à-dire être victime d'entorses. Ce qui a finalement entraîné des dégâts cartilagineux", a-t-il expliqué au site du magazine. Il est en revanche moins confiant quant à l'idée que cette blessure ne laisse pas des traces : "Toute pathologie dégénérative touchant le membre inférieur chez un footballeur est péjorative, c'est certain", a-t-il ajouté.



Un certain mystère entoure la situation du Phocéen. Le média rappelle par ailleurs que le duo Jean-Pierre Bernès-Didier Deschamps avait recommandé une opération dès l'entorse subie à Glasgow, tandis que le staff médical de l'époque avait conseillé d'attendre. Il a finalement subi une intervention chirurgicale deux mois plus tard.