Ligue 1 : Lille a mis un stop à Rennes

Les Lillois ont dominé les Rennais (1-0), mardi, lors de la 23e journée de Ligue 1.





Les Bretons avaient l'occasion de revenir à égalité de points avec l'OM, sur le terrain des Nordistes. Ils se sont finalement inclinés sur le plus petit des scores, avec un but inscrit par Loïc Rémy dès la 4e minute. Au classement, les Rennais restent donc à trois points, tandis que Lille revient à six points.



Dans les autres rencontres, le Monaco de Robert Moreno a battu Angers (1-0), tandis que le PSG des divas a gagné à Nantes (2-1).