Ménès est inquiet pour l'OM

Pierre Ménès juge le début d'année de l'OM poussif et s'inquiète pour la suite. Il pense que l'effectif est court, qualitativement parlant.





Sur Pierrot Face Cam, le journaliste de Canal+ s'est exprimé sur la suite de la saison olympienne. Il estime qu'André Villas-Boas peut se heurter aux limites de son effectif : "On le sait depuis le début de la saison que l'effectif est réduit, et surtout on s'aperçoit que le calendrier qu'attend l'OM dans les semaines à venir va être compliqué, ça va dépendre de leur engagement et de leur intensité comme en début de saison. Ils ont su très bien le faire pendant une très belle série de matchs, maintenant on le sait, il n'y a pas beaucoup de qualité. Au moment où Marseille tournait bien, Benedetto tournait bien, là l'Argentin a disparu des radars. Tout ne peut pas reposer sur le talent de Payet et Mandanda. Je trouve que le milieu tire la langue, avec notamment Sanson et Rongier qui restent sur deux mauvais matchs. Je ne suis pas si optimiste que ça pour l'OM dans les semaines à venir. Mais après, il y a le facteur X qui est le retour de Thauvin", a-t-il déclaré.



Pour rappel, l'OM se déplace à Saint-Etienne, ce soir, et accueillera Toulouse, le week-end prochain.