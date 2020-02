Payet n'a pas oublié son passage à l'ASSE

Dimitri Payet (32 ans) est revenu sur son passage à Saint-Etienne, au début de sa carrière.





"C'est un club dans lequel j'ai passé 4 ans, il m'a permis de progresser. J'y ai encore des amis, j'aime toujours retourner là-bas. C'est toujours plaisant de jouer au Stade Geoffroy-Guichard. Il ne faut pas paniquer, car la situation est moins confortable pour nous, mais on sait que le parcours en seconde partie de saison sera plus difficile. Il faudra prendre des points. Il faudra garder cette solidité défensive et être plus performant offensivement", a déclaré le milieu offensif de l'OM en conférence de presse.



Et il faudra d'autant plus se méfier des Verts qu'ils sont dans une période difficile.