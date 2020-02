Villas-Boas donne des nouvelles de Benedetto

André Villas-Boas a révélé que Dario Benedetto (29 ans) devrait bien participer à la rencontre ASSE-OM.





"Quand on a reçu son OK avant le match (face à Bordeaux), on a décidé de le titulariser. On était tous tristes à la fin du match parce qu'on pensait qu'on pouvait gagner. Dario va bien, il va être dans le groupe face à Saint-Etienne. C'est à moi de penser un peu. Je ne peux pas trop changer, peut-être contre Toulouse à domicile. On doit serrer les dents et jouer à Saint-Etienne à 100 %", a déclaré le technicien portugais en conférence de presse, ce mardi.





"Si on fait 4 points sur les 2 prochains matchs, je suis content"

AVB a par ailleurs évoqué la fatigue de ce début d'année : "Il y a la fatigue, les blessures et essayer d'allier la condition physique avec les résultats. Quand tu joues tous les trois jours, la fatigue est présente, mais c'est normal. À Bordeaux, on a mieux fini. Sur les blessures, pour le moment, on les évite et c'est un bon travail du staff médical. À Bordeaux, sur l'aspect de la fraîcheur, on était bien. C'était un match disputé qu'on n'a pas gagné, mais ce n'était pas une question de fatigue. On est dans un moment intense de la saison. Je veux faire six points sur les deux prochains matchs. Si on fait quatre, je suis content."



Pour rappel, le Stade Rennais est revenu à trois points de l'OM, le weekend dernier.