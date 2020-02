Arbitrage : Villas-Boas adresse un gros tacle à Létang

André Villas-Boas a adressé un tacle au président de Rennes, Olivier Létang. Il n'a visiblement pas apprécié l'intervention du Breton concernant l'arbitrage, il y a quelques semaines.





"L'histoire du week-end, c'est plus les hors-jeux de Rennes-Nantes que la sortie de Mbappé. On n'a pas eu de communication de Létang cette fois. Ces deux hors-jeux, plus le temps additionnel de 8 minutes, ça m'inquiète un peu", a lâché le Portugais en conférence de presse. Et d'ajouter : "Au moment de la frappe de Niang, les lignes ne sont pas coordonnées. Sur le but de l'égalisation, Niang est sur la même ligne que Lafont et il est hors-jeu. L'arbitre a eu une bonne note, Létang n'a pas fait de communiqué. Tous les complots font une bonne histoire. À la fin du match, Nantes n'a pas voulu faire un débat de ça."



Pour rappel, Létang avait indiqué qu'il ne voulait pas de Frank Schneider, lors d'OM-Rennes, et s'était plaint de l'attitude des Phocéens, après Rennes-OM. Il ne paraît pas s'être fait un ami.